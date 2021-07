ALLUVIONI IN EUROPA Germania in ginocchio, Gumpel (Rtl n-tv): "La politica tedesca ha fatto orecchie da mercanti"

Germania e Belgio in ginocchio. Sale il numero delle vittime, 157 quelle accertate. Forti temporali e allagamenti anche nel Sud Italia.

Si aggrava il bilancio del maltempo in Nord Europa. Il Paese più colpito è la Germania: almeno 133 le persone morte per le devastanti alluvioni di questi giorni e si contano circa 1.300 dispersi. Critica la situazione anche in Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Svizzera. Ora è allarme dighe. Per la cancelliera tedesca Angela Merkel si conoscerà “la piena portata di questa tragedia solo nei prossimi giorni".

Vent'anni di alluvioni, tempeste, siccità e terremoti hanno causato in Europa quasi 77 miliardi di euro di danni. Eventi estremi, calamità sempre più frequenti, che sono diretta conseguenza del riscaldamento del Pianeta. Ma la politica tedesca – dice Gumpel – non è esente da responsabilità. E prevede effetti sulle prossime elezioni del Bundestag.

Nel video l'intervista a Udo Gumpel, fisico e giornalista Rtl n-tv.

