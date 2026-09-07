ELEZIONI Germania, l’onda AfD scuote l’Europa. Chiaruzzi: “Una torsione storica” L’ultradestra sfiora il 44% in Sassonia-Anhalt e travolge la CDU di Merz. Il direttore del CRRI dell’Università di San Marino: in discussione la tenuta del sistema politico tedesco e gli equilibri dell’Unione Europea

Un terremoto politico nel cuore della Germania. L'AfD stravince le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, sfiora la maggioranza assoluta e apre una fase di forte incertezza per Berlino. Con un'affluenza record, l'ultradestra vola a quasi il 44 per cento, più che doppiando la CDU del cancelliere Friedrich Merz, precipitata attorno al 17. Un risultato storico: l'AfD conquista 39 seggi, appena tre in meno dei 42 necessari per governare da sola.

«Abbiamo fatto la storia, è un mandato a governare», esultano la leader Alice Weidel e il candidato alla guida del Land, Ulrich Siegmund. Ma i numeri, almeno per ora, non bastano. E proprio la ricerca di una maggioranza apre la partita più delicata. Weidel guarda a un possibile accordo con il BSW di Sahra Wagenknecht, mentre Siegmund respinge l'ipotesi di arrivare al governo grazie alla semplice astensione di altri partiti: vuole una maggioranza stabile. E se non si trovasse? Evoca persino nuove elezioni.

Ma il voto regionale scuote soprattutto il governo federale. A Berlino CDU e SPD riuniscono d'urgenza i vertici. Nel mirino c'è Merz, che l'AfD indica come il grande sconfitto. «È diventato un peso per la Germania», attacca Weidel, rilanciando una linea durissima sull'immigrazione: «Quando governeremo chiuderemo le frontiere». Il risultato accende anche la piazza.

Manifestazioni anti-AfD a Francoforte, Berlino e Magonza, mentre il Consiglio centrale degli ebrei in Germania si dice «inorridito» dalla prospettiva che l'estrema destra possa arrivare alla guida di un Land. E il voto supera rapidamente i confini tedeschi. Mosca esulta e parla di una «storica vittoria» che umilia Merz. Festeggia anche Viktor Orban: «È solo l'inizio». Dalla Francia arriva invece l'allarme: per il ministro degli Affari europei Benjamin Haddad è «un momento critico per l'Europa».

Una scossa che, secondo Michele Chiaruzzi, direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell'Università di San Marino, porta allo scoperto una crisi tedesca ormai non più soltanto industriale ed economica, ma anche politica. «Mi pare che questo risultato segni l'apogeo, dal punto di vista politico per il momento, della crisi tedesca. La crisi tedesca è crisi industriale, è crisi anche economica, è crisi politica a questo punto, seppur ancora a un livello regionale».

Una crisi che Chiaruzzi inserisce in un quadro europeo molto più ampio, segnato dalle guerre e da una crescente instabilità. «Questa crisi tedesca fa parte di un periodo di insicurezza cronica per tutta l'Europa. La guerra sul fronte orientale, la guerra in Medio Oriente, produce insicurezza cronica, produce crisi economica e questa insicurezza si riversa sul sistema politico, che non ha evidentemente più le risorse per rispondere a questa crisi».

Il nodo, adesso, è capire fin dove possa spingersi l'onda AfD. Un'eventuale intesa con il BSW porterebbe le forze collocate agli estremi a rappresentare insieme quasi metà dell'elettorato del Land. E metterebbe alla prova quel “cordone sanitario” con cui i partiti tradizionali tedeschi hanno finora escluso l'AfD dalle responsabilità di governo. «Se questa coalizione, che era stata esclusa all'inizio, invece si verificherà come un fatto reale, allora in discussione è veramente la tenuta del sistema politico tedesco come l'abbiamo conosciuto finora, e cioè con le estreme escluse dal governo».

Ma la partita non riguarda soltanto Berlino. Per Chiaruzzi, ciò che accade in Germania può anticipare una trasformazione molto più profonda degli equilibri europei. Perché alle difficoltà tedesche si affiancano quelle francesi e la crescita delle forze radicali mette sotto pressione anche l'assetto politico su cui si regge Bruxelles. «Se le estreme vengono premiate in Germania e vengono premiate in Francia, allora anche questa configurazione si rifletterà sull'Unione Europea.

L'Unione Europea al momento è governata ancora dal tradizionale accordo fra popolari e socialisti, ma tutto questo sembra avvicinarsi a un momento di torsione storica». Dalla Sassonia-Anhalt, dunque, un voto regionale che assume una dimensione molto più grande. L'AfD non ha ancora i numeri per governare da sola, ma ha già infranto un equilibrio politico. E la domanda, ora, è quanto a lungo il tradizionale cordone sanitario tedesco potrà resistere alla pressione delle urne e quanto questa spinta finirà per ridisegnare anche gli equilibri dell'Europa.

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