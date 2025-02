Germania, la CDU di Merz vince le elezioni. Afd seconda, crolla l’SPD

La Germania ha scelto: la coalizione di centrodestra CDU-CSU, guidata da Friedrich Merz, ha vinto le elezioni con il 28,6% dei voti, secondo i dati definitivi della Bundeswahlleiterin. Si tratta di un successo significativo che segna il ritorno della CDU come primo partito del Paese, dopo anni di difficoltà seguiti all'era Merkel.

A sorprendere è il risultato dell’ultradestra di Alternative für Deutschland (AfD), che ottiene il 20,8%, guadagnando oltre dieci punti rispetto al 2021 e diventando il secondo partito. AfD è prima in quasi tutti i Länder orientali, superando il 30% in Brandeburgo e il 38% in Sassonia. Berlino si conferma un’eccezione, con la Linke al 20,1% e AfD solo quinta.

La sconfitta più dura è per il cancelliere uscente Olaf Scholz: il suo SPD crolla al 16,4%, perdendo 9,3 punti. Male anche i Verdi (11,6%) e soprattutto i Liberali dell’FDP, che con il 4,3% restano fuori dal Bundestag. Stessa sorte per la nuova formazione di Sahra Wagenknecht (BSW), che sfiora il 5% ma non basta per ottenere seggi.

Ora la partita politica si sposta sulle alleanze: Merz ha dichiarato la vittoria, ma dovrà trovare partner per formare un governo stabile. Esclusa ogni intesa con AfD, restano aperte le opzioni di un’alleanza con SPD o Verdi, o il ritorno a una grande coalizione.