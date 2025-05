ELEZIONI Germania: Merz eletto cancelliere alla seconda votazione Congratulazioni dai leader europei. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky spera in una "maggiore leadership tedesca" in Occidente.

Dopo l'esito inatteso di questa mattina nella seconda votazione il leader conservatore tedesco Friedrich Merz è stato eletto cancelliere al Bundestag. 325 i voti favorevoli: per raggiungere la maggioranza e diventare cancelliere ne erano necessari 316. I voti contrari sono stati 289, un astenuto e tre schede nulle.

Poco dopo la votazione, al castello di Bellevue di Berlino il presidente federale Frank-Walter Steinmeier ha ufficializzato la votazione incaricando Merz: "In bocca al lupo per tutto ciò che ci aspetta". Poi la consegna dell'attestato. Nel Parlamento tedesco infine Merz ha prestato giuramento come decimo cancelliere della Repubblica federale. Il leader della Cdu, cattolico, ha aggiunto alle parole di rito la formula religiosa "con l'aiuto di Dio", che Olaf Scholz non aveva pronunciato.

"Congratulazioni al nuovo Cancelliere tedesco e mio amico Friedrich Merz. È l'inizio di una nuova stagione politica” afferma il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. "La collaborazione tra Italia e Germania – commenta la presidente del consiglio Giorgia Meloni - è fondamentale per affrontare le sfide che caratterizzano l'attuale contesto internazionale". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky spera in una "maggiore leadership tedesca" in Occidente. Pochi movimenti in Borsa a Francoforte: il listino azionario scende dello 0,3%, con gli altri mercati europei attorno alla parità.

