ESTERI Germania, primi exit poll: Linke avanti a Berlino, AfD prima in Pomerania Chiusi i seggi nelle due elezioni regionali. Nella capitale la sinistra al 24,5%, nel Land orientale testa a testa tra AfD e SPD

Germania, primi exit poll: Linke avanti a Berlino, AfD prima in Pomerania.

Nuovo appuntamento con le urne in Germania. Si vota a Berlino e nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, due consultazioni regionali diverse per caratteristiche e temi, ma osservate con attenzione anche a livello nazionale. Il voto arriva infatti appena due settimane dopo le elezioni in Sassonia-Anhalt, dove Alternative für Deutschland (AfD) ha ottenuto il 43,8% dei consensi, il suo miglior risultato in un’elezione regionale.

Seggi chiusi in Germania, dove si è votato per il rinnovo dei parlamenti regionali di Berlino e del Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Le prime proiezioni diffuse alle 18 delineano due scenari differenti: nella capitale è in vantaggio Die Linke, formazione di sinistra radicale, mentre nel Land dell'ex Germania Est l'AfD è di poco davanti alla SPD.

A Berlino, secondo la prima proiezione di Infratest dimap per ARD, la Linke raggiunge il 24,5% e si avvia a diventare per la prima volta la forza più votata nella capitale tedesca. Alle sue spalle CDU, AfD e Verdi. Un risultato che, se confermato dalle successive proiezioni e dallo scrutinio, aprirebbe una nuova fase politica nella città-Stato. La candidata della Linke Elif Eralp, 45 anni e di origini turche, potrebbe così puntare alla guida del governo cittadino.

Più serrato il confronto nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore. La prima proiezione assegna all'AfD il 37%, contro il 35,5% della SPD della presidente uscente Manuela Schwesig. Un testa a testa che potrebbe quindi proseguire nel corso della serata con l'arrivo delle prime schede scrutinate. Per l'AfD si tratterebbe, se il dato fosse confermato, di un risultato più che doppio rispetto alle precedenti elezioni regionali e del miglior risultato mai ottenuto dal partito nel Land.

Molto più indietro la CDU del cancellerie Merz: la prima proiezione la colloca al 5,5%, appena sopra la soglia del 5% necessaria per entrare nel parlamento regionale.

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