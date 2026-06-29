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Germania, sparatoria in casa famiglia a Stade: 6 morti

Ci sono anche diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. Fermate tre persone tra cui il presunto autore materiale della strage, che potrebbe avere un movente familiare

di Pierluigi Mandoi
29 giu 2026
Germania, sparatoria in casa famiglia a Stade: 6 morti

In Germania sei persone sono state uccise in una sparatoria in una casa famiglia a Stade, in Bassa Sassonia. Ci sono anche diversi feriti, alcuni in gravi condizioni.

La polizia ha fermato tre sospettati tra cui il presunto autore materiale della strage: avrebbe aperto il fuoco all’interno dell’edificio, che ospita un centro giovanile e una struttura residenziale per giovani madri e i loro figli. Per l'attacco la prima ipotesi delle forze dell'ordine è quella del movente familiare Le vittime sono tutte di età adulta.

Tra i fermati anche una donna che avrebbe aiutato l’attentatore a fuggire dalla scena




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