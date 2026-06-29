Germania, sparatoria in casa famiglia a Stade: 6 morti

In Germania sei persone sono state uccise in una sparatoria in una casa famiglia a Stade, in Bassa Sassonia. Ci sono anche diversi feriti, alcuni in gravi condizioni.

La polizia ha fermato tre sospettati tra cui il presunto autore materiale della strage: avrebbe aperto il fuoco all’interno dell’edificio, che ospita un centro giovanile e una struttura residenziale per giovani madri e i loro figli. Per l'attacco la prima ipotesi delle forze dell'ordine è quella del movente familiare Le vittime sono tutte di età adulta.

Tra i fermati anche una donna che avrebbe aiutato l’attentatore a fuggire dalla scena.







