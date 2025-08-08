BERLINO Germania, stop parziale alla vendita di armi verso Israele Le ragioni alla base della scelta sono da rintracciarsi nell’approvazione da parte del governo israeliano del piano per occupare militarmente Gaza City

Germania, stop parziale alla vendita di armi verso Israele.

Svolta a Berlino: il governo tedesco ha annunciato ieri sera la sospensione dell'invio di armi ad Israele che potrebbero essere usate nella Striscia di Gaza. Le ragioni alla base di questa scelta sono da rintracciarsi nell’approvazione da parte del governo israeliano del piano per occupare militarmente Gaza City. Il governo tedesco ha ribadito di sostenere la campagna di Israele contro Hamas e la liberazione degli ostaggi ancora detenuti nella Striscia, ma che la priorità devono essere ora i negoziati per un cessate il fuoco.

Il governo di Friedrich Merz segue quindi la linea altri paesi europei, come la Spagna, il Regno Unito e la Slovenia. Una decisione notevole e dai risvolti ancora da valutare, in quanto la Germania è la seconda esportatrice di armi verso Israele dopo gli Stati Uniti. I governi tedeschi, inoltre, sono sempre stati molto vicini a Israele per ragioni storiche e hanno spesso evitato di criticarne l’operato.



Questo sostegno quasi incondizionato durato decenni ha iniziato a diminuire gradualmente da alcuni mesi.



[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: