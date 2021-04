COVID-19 Germania: stretta sulle norme anti contagio

Germania: stretta sulle norme anti contagio.

Il consiglio dei ministri riunito a Berlino ha approvato la modifica della legge sulla protezione della salute, a quanto riferisce l'agenzia tedesca Dpa. In seguito a questa decisione in Germania ci si potrà aspettare restrizioni secondo le linee guida approvate al livello nazionale, come l'estensione del coprifuoco e un'ulteriore chiusura degli esercizi commerciali.

