Gerusalemme: decine di feriti nella Spianata delle Moschee.

E' salito a circa 150 il bilancio dei manifestanti palestinesi feriti nei violenti scontri con la polizia israeliana sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme nel secondo venerdì di preghiere di Ramadan. Lo riportano i media palestinesi secondo cui la Mezzaluna Rossa ha approntato un ospedale da campo all'interno della Spianata.- portavoce del presidente Abu Mazen - ha denunciato "l'assalto" da parte della polizia di Israele alla Moschea Al-Aqsa come "uno sviluppo pericoloso e una dichiarazione di guerra al popolo palestinese".

In seguito la polizia israeliana ha lasciato il terreno della Spianata e ha consentito l'ingresso di altri fedeli che si apprestano a partecipare alle preghiere del secondo venerdì del Ramadan. Secondo i media palestinesi, la polizia ha compiuto circa 80 fermi. "La polizia ha fatto ingresso nella moschea al-Aqsa - ha affermato il ministero degli Esteri israeliano - per disperdere facinorosi violenti che avevano dissacrato quel luogo e messo in pericolo il pubblico. La moschea - ha aggiunto - è stata adesso riaperta ai fedeli. Israele continua a garantire libertà di culto a Gerusalemme".

