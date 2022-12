QATAR Giallo Mondiali: fratello giornalista Usa morto, 'l'hanno ucciso' 'Mi aveva detto di aver ricevuto minacce'. Coinvolta Casa Bianca

Eric Wahl ritiene che suo fratello Grant, noto giornalista sportivo americano, non sia morto per un infarto mentre seguiva i quarti di finale tra Argentina e Olanda in Qatar, come suggeriscono i primi accertamenti, ma che sia stato ucciso. "Il mio nome è Erich Wahl. Vivo a Seattle, Washingtom. Sono il fratello di Wahl. Sono gay", ha scritto in un post su Instagram. "Sono il motivo per cui ha indossato la maglietta arcobaleno ai Mondiali. Mio fratello era in salute. Mi aveva detto di aver ricevuto minacce. Non credo che mio fratello sia morto semplicemente. Credo sia stato ucciso. E prego per qualsiasi aiuto", ha proseguito, riferendo che lui e la moglie del fratello hanno appena parlato con il dipartimento di Stato, mentre la cognata ha contattato anche la Casa Bianca e il chief of staff.

