UCRAINA Gianandrea Gaiani, fondatore Analisi Difesa: "In poche ore Russia ha eliminato capacità operative ucraine"

Mentre proseguono gli scontri in Ucraina il giornalista Gianandrea Gaiani, fondatore di "Analisi Difesa" analizza come la Russia sia riuscita ad avanzare così velocemente: "Diciamo innanzitutto che dopo poco più di 24 ore dall'inizio delle operazioni speciali in Ucraina, come le ha chiamate Putin, i dati di fatto che emergono militarmente - spiega - sono due: il primo riguarda le perdite, per ora piuttosto limitate visto tutte le forze che sono in campo e anche per quello che mediaticamente si è visto e si è detto. L'altro aspetto è che i russi sono riusciti in poche ore a eliminare le capacità operative ucraine".

"Come spesso avviene in tutte le guerre - aggiunge - gli attacchi vengono effettuati contro i centri di comando e controllo, le basi radar, i sistemi di difesa aerea, le forze aeronautiche e i russi non hanno fatto eccezione distruggendo gran parte di queste infrastrutture ucraine. Forse per questo - spiega - per la carenza di capacità aeree ucraine molti reparti terrestri dell'esercito di Kiev si sono ritirati. Dal Donbass, fronte sud, sono di fatto crollate le difese di fronte la Crimea e i russi hanno raggiunto il fiume Dnepr. Gli elementi che stanno emergendo, quindi, è che militarmente l'Ucraina non è in grado di opporre nessuna resistenza alle operazioni militari russe".

L'intervista a Gianandrea Gaiani (Fondatore "Analisi Difesa")

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: