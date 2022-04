INVENZIONI Giappone: in arrivo bacchette elettriche per cibo più salato L'invenzione potrebbe essere disponibile già dall'anno prossimo

In Giappone arrivano le bacchette elettriche che fanno sembrare il cibo più salato. A capo della strana invenzione ci sono il produttore di alimenti e bevande Kirin e la Scuola di Scienza e Tecnologia dell'Università di Meiji, scrive il Guardian. Sarà sufficiente per i mangiatori che più apprezzano i pasti saporiti indossare un braccialetto, con all'interno un computer, per assaporare questa esperienza. Il dispositivo è in grado di amplificare artificialmente il gusto del sale utilizzando una forma d'onda di stimolazione elettrica. Gli ioni di sodio dal cibo, attraverso le bacchette, vengono trasmessi alla bocca dove creano un senso di salsedine, ha spiegato Homei Miyashita, professore alla Meiji University di Tokyo. L'ambizione del team sarebbe quella di rendere l'invenzione disponibile ai consumatori per l'anno prossimo.

