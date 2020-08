Giappone: si è dimesso il premier giapponese Shinzo Abe Problemi di salute alla base della decisione

Giappone: si è dimesso il premier giapponese Shinzo Abe.

Il premier giapponese Shinzo Abe ha annunciato le sue dimissioni, a causa del deteriorarsi delle sue condizioni di salute. "Il mio attuale stato di salute, a seguito dei recenti controlli, non mi consente di concentrarmi sulle questioni più importanti che riguardano il governo, ed è il motivo per cui intendo farmi da parte", ha detto il premier in una conferenza stampa trasmessa in diretta dalle tv nipponiche. Abe, affetto da una rettocolite ulcerosa che lo aveva già costretto alle dimissioni nel 2005-2006, da alcuni giorni era rientrato in ospedale per controlli medici. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Abe - che è diventato il premier giapponese al governo da più tempo di sempre appena lo scorso lunedì - ha detto di non aver in mente un nome per la sua successione, spiegando che seguirà le selezioni del candidato del partito liberal-democratico attualmente al governo e l'eventuale esito della maggioranza parlamentare. Nel corso dell'incontro con la stampa Abe ha anche accennato alle nuove misure di sostegno per prevenire una seconda ondata del coronavirus e il previsto allentamento delle restrizioni per l'ingresso dei cittadini stranieri, a partire dal primo settembre.



I più letti della settimana: