Giappone sotto shock per l'assassinio di Abe Il Console Generale Onorario del Giappone a San Marino ne richiama lo spessore politico. Cordoglio dell’associazione Issho-ni San Marino & Giappone.

L'ex primo ministro Shinzo Abe è stato ucciso, colpito da due colpi di arma da fuoco, durante un comizio elettorale a Nara. I medici si sono arresi dopo aver cercato di rianimarlo per 4 ore. L'attentatore, che ha usato un'arma artigianale, è stato arrestato subito dopo: è un ex militare di 41 anni ed ora rischia la pena di morte. "Ero frustato e insoddisfatto di Abe" ha detto alla polizia. Il mondo ha appreso con sgomento la notizia dell'attentato: Abe è stato il più giovane primo ministro nella storia del Giappone moderno e il più longevo a ricoprire la carica: nove anni in tutto, con un primo mandato tra il 2006 e il 2007 e altri tre dal 2012 al 2020.

Verrà ricordato soprattutto per l'audace strategia di ripresa economica, basata su politica monetaria espansiva per aumentare l'inflazione. Ne richiama lo spessore politico il Console Generale Onorario del Giappone a San Marino, Leo Achilli, che ricorda come abbia guidato il Paese con pragmatismo, lucidità e lungimiranza. E l’associazione Issho-ni San Marino & Giappone, che in un comunicato esprime cordoglio e ricorda la presenza della madre dell’allora primo ministro Abe all’inaugurazione del tempio shintoista sammarinese avvenuta nel giugno del 2014.

