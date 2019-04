Gilet Gialli: scene di guerriglia a Parigi, nel 23esimo sabato di protesta

Altissima tensione, in Francia, per il 23esimo sabato consecutivo di protesta dei “gilet gialli”. Nella Capitale – dove erano state indette 4 manifestazioni; due delle quali vietate – si sono verificati duri scontri; con cassonetti bruciati, auto danneggiate ed oggetti lanciati contro gli agenti, che hanno risposto utilizzando lacrimogeni ed idranti. A Place de la Republique sarebbero stati svaligiati alcuni negozi. Quasi 200 i fermi. Tutto ciò nonostante l'imponente dispiegamento di forze dell'ordine: 60.000 i poliziotti schierati in tutto il Paese; 5.000 nella sola Parigi, dove è stata interdetta la zona degli Champ-Elysees e quella intorno a Notre-Dame, devastata dall'incendio. Le polemiche per le donazioni per la ricostruzione della Cattedrale, del resto, avevano esacerbato ulteriormente gli animi, in questi giorni. In aumento ovunque, infatti, i partecipanti alle manifestazioni.