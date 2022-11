Giorgia Meloni a Bruxelles: ribadita la posizione europeista e atlantista dell'Italia La corrispondenza di Brahim Maarad (AGI)

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto Bruxelles per la sua prima visita all'estero. "Sono felice di essere qua. La posizione dell'Italia è chiara" ha detto nel suo incontro con la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. Un incontro durato un'ora in cui sono stati trattati i temi più attuali e urgenti, dalla crisi energetica, alla guerra in Ucraina, alle riforme economiche che attendono l'Unione Europea. "È andato bene l'incontro" ha detto la premier, che aveva anche ironizzato dicendo "visita bagnata, visita fortunata" facendo riferimento al tempo piovoso che l'ha accolta a Bruxelles.

Dopo Mezzola la presidente del Consiglio ha avuto un incontro, più delicato sicuramente, con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in cui sono state affrontate questioni che possono rappresentare anche alcuni elementi di attrito e la gestione del piano nazionale di ripresa e resilienza italiano e la richiesta da parte di Roma di favorire nuovi fondi europei, come sovvenzioni e prestiti per far fronte al caro bollette.

La visita a Bruxelles della premier Meloni termina con un incontro cordiale con il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, dove la presidente del consiglio ribadisce la postura europeista e atlantista dell'Italia anche nel sostegno all'Ucraina.

