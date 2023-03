Giorgia Meloni tra i leader oggi al Consiglio europeo

Ucraina, competitività, rilancio economico dell’Unione europea. Sono questi i temi sul tavolo dei leader Ue di questa prima giornata di Consiglio europeo. Ancora una volta i Ventisette, alla presenza del presidente Zelensky collegato da remoto per il suo ottavo vertice, l’Ue ribadisce il sostegno a Kiev, finanziario e militare, con l’invio di un milione di munizioni, anche attraverso gli acquisti congiunti.

Al pranzo con i leader ha partecipato anche il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che ha parlato di un rischio 'tempesta perfetta' per la combinazione di crisi climatica e alimentare, ripresa post-Covid, aumento delle diseguaglianze, mancato allineamento del Sud del mondo. Per il numero Uno di Palazzo di Vetro l’Ue dovrebbe anche evitare di restringere i rapporti con la Cina, perché, a suo parere, Pechino ha ancora un'attitudine positiva verso l'Europa e isolarla del tutto avrebbe dei rischi.

Domani sarà la volta del tema dei migranti, che di fatto non avrà nuove conclusioni ma solo una relazione approfondita della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che renderà conto, su richiesta italiana, delle azioni intraprese dopo il vertice dello scorso febbraio. La premier italiana, Giorgia Meloni, parla di passo in avanti in Europa e si dice soddisfatta delle conclusioni e dell’impegno a procedere a una rapida attuazione delle misure. Per la segretaria del partito democratico italiano, Elly Schlein, invece, non c’è nulla di concreto e il governo italiano dovrebbe chiedere una missione europea di soccorso e salvataggio.