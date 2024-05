Giornata dei bambini: in migliaia in Piazza San Pietro, monologo di Benigni

Dopo il messaggio di pace per la Giornata dei bambini insieme a Papa Francesco sabato 25 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, nella mattinata di domenica 26 la messa in Piazza San Pietro. Più di 50mila i fedeli. Tra gli ospiti, Roberto Benigni che ha scherzato con il Papa. Il regista, nel suo monologo, ha proposto di candidarsi alle prossime elezioni insieme al Pontefice per fare il campo largo, in una giornata dedicata al dialogo tra i popoli.

