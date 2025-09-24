IN PERICOLO Giornata mondiale del gorilla: specie ancora a rischio, ma la ricerca apre nuove prospettive Il 24 settembre ricorre la giornata dedicata ai grandi primati africani. Tra bracconaggio, virus e distruzione dell’habitat, il WWF e la scienza in prima linea per garantirne la sopravvivenza.

Il 24 settembre si celebra la Giornata Mondiale del gorilla, un’occasione per riflettere sulla sopravvivenza di questi grandi primati africani, ancora oggi minacciati da bracconaggio, perdita di habitat e diffusione di malattie. Esistono quattro sottospecie riconosciute, ma solo il gorilla di pianura occidentale conta numeri consistenti, pur restando classificato dall’IUCN come “In Pericolo Critico”. Il gorilla del fiume Cross e quello di pianura orientale versano in condizioni drammatiche, con popolazioni ridotte a poche centinaia o migliaia di individui.

Un segnale positivo arriva invece dal gorilla di montagna, la cui popolazione è cresciuta negli ultimi decenni grazie a programmi di conservazione che hanno portato gli individui da 254 nel 1981 a oltre 1.000 nel 2019. Un risultato raggiunto con il monitoraggio quotidiano dei ranger e il sostegno del WWF, che da anni lavora al fianco delle comunità locali fornendo formazione, equipaggiamento e strumenti per contrastare le attività illegali.

La ricerca scientifica sta offrendo nuovi strumenti: recenti studi genetici hanno ricostruito la storia evolutiva delle sottospecie, fornendo dati preziosi per indirizzare le strategie di conservazione. La sfida resta enorme, ma impegno politico, stabilità sociale e scienza possono ancora salvare il futuro dei gorilla.

