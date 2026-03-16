16 MARZO Giornata mondiale del panda, il WWF: “La specie cresce ma resta vulnerabile” Grazie ai progetti di conservazione la popolazione è aumentata negli ultimi decenni. Oggi si stimano oltre 1.800 esemplari in natura, ma le foreste di bambù restano minacciate.

Giornata mondiale del panda, il WWF: “La specie cresce ma resta vulnerabile”.

Da simbolo delle specie a rischio di estinzione a segnale di speranza per la conservazione della natura. In occasione della Giornata mondiale del panda, che si celebra oggi 16 marzo, il WWF ricorda i progressi compiuti nella tutela del panda gigante (Ailuropoda melanoleuca), specie iconica legata all’organizzazione ambientalista da oltre 65 anni.

Un tempo classificato come “in pericolo” nella lista rossa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), il panda ha visto migliorare la propria situazione negli ultimi decenni. Nel 2016 lo status della specie è stato infatti aggiornato a “vulnerabile”, grazie all’aumento della popolazione e ai risultati ottenuti dai progetti di conservazione. Secondo un censimento promosso dal governo cinese, in natura vivono oggi circa 1.864 panda giganti, con un incremento del 17% rispetto al passato. A questi si aggiungono almeno 800 esemplari ospitati in giardini zoologici, centri di ricerca e strutture dedicate alla riproduzione in cattività.

Il panda gigante in passato era diffuso in ampie aree dell’Asia orientale, tra Cina, Vietnam e Myanmar. Nel corso del Novecento però la specie ha subito un drastico declino, soprattutto a causa della distruzione delle foreste di bambù, il suo habitat naturale e principale fonte di nutrimento. La deforestazione legata all’espansione agricola e la frammentazione dell’habitat hanno isolato le popolazioni, riducendo le possibilità di riproduzione. Negli anni Ottanta si stimavano appena 1.100 individui in natura.

A invertire la rotta sono stati decenni di interventi di tutela. Dalla fine degli anni Sessanta sono state istituite in Cina 62 riserve naturali dedicate alla specie, per un’estensione complessiva di oltre 16mila chilometri quadrati di foreste. Accanto a queste sono stati creati corridoi ecologici che collegano tra loro le aree protette, favorendo gli spostamenti degli animali e lo scambio genetico tra le popolazioni.

Tra i risultati più significativi figura la nascita del Parco Nazionale del Panda Gigante, che unisce habitat fondamentali distribuiti in tre province cinesi. Parallelamente, il WWF ha avviato progetti come il “Green Heart of China”, che coinvolge oltre 57mila chilometri quadrati del bacino superiore dello Yangtze e punta a conciliare conservazione della biodiversità e sviluppo sostenibile delle comunità locali.

Nonostante i progressi, il panda resta comunque una specie vulnerabile. La sua sopravvivenza dipende infatti dalla salute delle foreste di bambù, ecosistemi fragili oggi minacciati anche dagli effetti dei cambiamenti climatici.

Proprio per questo il panda continua a rappresentare il simbolo della missione del WWF. L’animale divenne il logo dell’organizzazione nel 1961, dopo che un esemplare chiamato Chi-chi arrivò allo zoo di Londra. Da allora l’immagine del panda è diventata un’icona globale della conservazione della natura e dell’impegno per proteggere le specie minacciate in tutto il mondo.

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