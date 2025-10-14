EVENTI INTERNAZIONALI Giubileo 2025, bilancio positivo: 30 milioni attraverso la Porta Santa Il coordinatore Agostino Miozzo: "La morte di Papa Francesco non ha avuto contraccolpi: l'evento dei giovani momento clou"

Il prossimo 6 gennaio si chiuderà la porta santa aperta da Papa Francesco la vigilia di Natale, ma fino a questo momento il bilancio del giubileo è più che positivo, ne abbiamo parlato col coordinatore dell'accoglienza nominato dal governo italiano. Un giubileo storico, e non solo perché avviene ogni 25 anni, ma perché pochi mesi dopo l'apertura della porta santa, la vigilia di Natale 2024, il 21 aprile, è morto Papa Francesco, che nel 2015 aveva voluto anche un giubileo straordinario, della Misericordia. Proprio l'evento dello scorso agosto si è rivelato il più riuscito, conferma Miozzo, che ritiene il giubileo, finora, un vero successo. Ed anche la città di Roma, che ha cambiato volto proprio grazie ai fondi combinati di giubileo e Pnrr, ha retto, senza contare l'evento straordinario in più, dato proprio dai funerali di Papa Francesco.

Nel video l'intervista a Agostino Miozzo, coordinatore accoglienza Giubileo 2025

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: