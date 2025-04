Giubileo degli ammalati: il Papa a sorpresa in Piazza San Pietro

Dopo la lunga convalescenza in ospedale, e le dimissioni – due domeniche fa -, Papa Francesco è comparso a sorpresa in piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo degli ammalati. "La malattia è una delle prove più difficili e dure della vita", aveva scritto Bergoglio nell'omelia. Ha poi salutato gli oltre 20.000 presenti; parlando in pubblico per la prima volta dopo l'uscita dal Gemelli: "Buona domenica a tutti. Grazie tante". È stato portato con la sedia a rotelle attraverso le file di fedeli e davanti all'altare per la benedizione. Il Pontefice ha infine ricevuto il sacramento della Riconciliazione nella basilica di San Pietro e ha attraversato la Porta Santa.