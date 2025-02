VATICANO Giubileo degli Artisti, oltre 700 persone per Papa Francesco a Cinecittà La sottosegretaria Borgonzoni: "Il pontefice ha sempre amato il cinema". L'aspetto floreale curato dalla sammarinese Mara Verbena

I pellegrini affollano la zona di San Pietro, ogni giorno gruppi organizzati e non percorrono il cammino della speranza ed attraversano la porta santa. L’anno giubilare si organizza anche attraverso un fitto calendario di appuntamenti tematici, dal 15 al 18 febbraio sarà la volta del Giubileo degli artisti e del mondo della cultura, con l'evento clou che vedrà Papa Francesco recarsi a Cinecittà, sarà la prima volta per un pontefice, e che richiamerà oltre 700 persone. E' stata la Sottosegretaria di Stato alla Cultura Lucia Borgonzoni a sottolineare l'amore che Bergoglio ha sempre nutrito per il cinema, da quando viveva ancora a Buenos Aires.

Sono attesi, tra gli altri, Tim Burton e Monica Bellucci, i registi Giuseppe Tornatore e Marco Bellocchio, ma anche attori del calibro di Toni Servillo, Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, e cantanti, come Eugenio Finardi e Gigi D'Alessio. Il cardinal José Tolentino de Mendonça, prefetto del dicastero per la Cultura e l’Educazione, ha sottolineato l'internazionalità dell'evento, che inizierà sabato con un incontro in collaborazione coi Musei Vaticani e, subito dopo, l'inaugurazione di uno spazio espositivo, che per iniziare ospiterà i ritratti della comunità carceraria di Regina Coeli.

Domenica sera la Notte Bianca nella Basilica di San Pietro, che resterà dunque eccezionalmente aperta, prima dell'evento clou di Cinecittà, e ad accogliere il pontefice sarà il coro Associazione Amici della Nave, composto da detenuti, ex-detenuti e volontari del carcere San Vittore di Milano. Ad impreziosire il tutto, ci saranno le composizioni floreali realizzate dalla sammarinese Mara Verbena, studiate per l'occasione nel corso di un workshop avvenuto a Roma.

Nel video l'intervista a Lucia Borgonzoni, sottosegretaria ministero Cultura

