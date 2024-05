VATICANO Giubileo, l'arcivescovo Fisichella: "Aspettiamo tanti pellegrini da San Marino" Il 24 dicembre inizierà l'anno santo, con l'apertura delle porte nelle 4 basiliche, Papa Francesco ne aprirà una quinta in un carcere

E' l'auspicio dell'arcivescovo Rino Fisichella per i pellegrini che da San Marino vorranno attraversare la Porta Santa: il 24 dicembre a San Pietro, poi la domenica successiva quella di San Giovanni in Laterano, che è la cattedrale del vescovo di Roma. Oltre alle 4 basiliche, Papa Francesco vorrebbe aprire simbolicamente una quinta Porta Santa in un carcere. Nell'anno santo della misericordia, indetto dallo stesso pontefice nel 2015, furono 22 milioni i pellegrini giunti a Roma. Nel 2025 la stima è di 32 milioni, tanti se ne attende il Vaticano che ha fatto eseguire uno studio in proposito: oltre 2 milioni e mezzo dai soli Stati Uniti, 254mila dall'Argentina.

Attualmente sono 35 i grandi eventi in calendario, ma altri se ne aggiungeranno, anche se il consiglio è uno: camminare il più possibile. Il Giubileo è anche online, con un sito dedicato (www.iubilaeum2025.va) e un'app, dove registrarsi e ottenere la carta del pellegrino, oltre ad una serie di informazioni utili per vivere al meglio l'esperienza dell'anno giubilare.



Nel video l'intervista a Monsignor Rino Fisichella, Pro Prefetto Dicastero per l'Evangelizzazione

