Gli 007 USA: "Putin è malato di cancro". Zelensky: "I russi hanno conquistato il 20% dell'Ucraina"

Vladimir Putin è malato di cancro e in marzo è scampato a un tentativo di assassinio. Sono le conclusioni di un rapporto secretato degli 007 Usa dopo le voci che si sono rincorse nelle ultime settimane, secondo quanto rivela 'Newsweek' citando tre dirigenti di tre diverse agenzie di intelligence americane. Lo 'zar' sarebbe quindi sfidato sia nella salute che nella leadership. Putin, secondo il rapporto, è riemerso dopo un trattamento in aprile per un tumore in fase avanzata. Ma è da tempo che si mormora sulle sue cattive condizioni di salute, tanto da spingere gli 007 ad analizzare ogni sua rara apparizione pubblica, dopo il lungo isolamento durante la pandemia. Il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov si è spinto a confutare i rumors, cosa che abitualmente non fa.

Al centesimo giorno di guerra in Ucraina i russi, secondo il presidente ucraino Zelensky, avrebbero ormai conquistato il 20% del territorio. Nell'ultimo messaggio della sera ringrazia gli alleati, Usa in testa, per le nuove armi fornite e informa che a Severodonetsk le forze ucraine stanno resistendo, mentre è sempre durissimo lo scontro nel Donbass, ormai "devastato".

Intanto l'Unione Europea ha varato il sesto pacchetto delle sanzioni anti-russe, escludendo dalla lista nera il patriarca Kirill. Secondo il vicepresidente del Consiglio russo Medvedev: "le sanzioni andranno revocate per far abbassare i prezzi alimentari".