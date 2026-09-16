MUSICA Gli artisti di apertura lasciano il tour di Ed Sheeran dopo l’esclusione di Macklemore Finneas, Lukas Graham e Aaron Rowe hanno rinunciato alle date in programma. Anche i Beoga, backing band, hanno annunciato il ritiro dal tour. Il cantautore britannico: “La decisione di escludere Macklemore è stata del promoter, non mia”

Gli artisti di apertura lasciano il tour di Ed Sheeran dopo l’esclusione di Macklemore.

Si allarga il caso nato dall’esclusione di Macklemore dal tour statunitense di Ed Sheeran. Dopo la decisione di rimuovere il rapper dalla tournée in seguito alle sue dichiarazioni pro Palestina, gli altri artisti coinvolti nel tour hanno annunciato il proprio ritiro in segno di solidarietà. A lasciare il Loop Tour sono stati Finneas, Lukas Graham e Aaron Rowe, mentre anche i Beoga, gruppo folk irlandese che accompagna Sheeran durante parte dello spettacolo, hanno deciso di farsi da parte.

Finneas, fratello e storico collaboratore di Billie Eilish, ha spiegato la propria scelta affermando che gli artisti non devono essere messi a tacere quando prendono posizione in favore degli oppressi, aggiungendo il proprio sostegno alla Palestina e al popolo palestinese. Anche Aaron Rowe e i Beoga hanno richiamato le proprie radici irlandesi. I Beoga, tra i fondatori del movimento Irish Artists for Palestine, hanno ribadito il loro impegno a favore della causa palestinese. Lukas Graham ha invece sottolineato che il potere economico non dovrebbe stabilire chi abbia diritto di intervenire nel dibattito pubblico.

Sulla vicenda è intervenuto anche lo stesso Ed Sheeran, precisando che l'allontanamento di Macklemore non sarebbe stato deciso da lui. Il cantautore britannico ha spiegato di avere discusso a lungo con le venue e con le parti coinvolte nel tentativo di trovare una soluzione, ma che la decisione finale è spettata al promoter e alle strutture.

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