TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:56 La Reggenza incontra i sammarinesi di Detroit 14:13 "San Marino all'Eurovision 2026" annuncia il DG di RTV Roberto Sergio 13:33 Eurovision Song Contest 2025: San Marino c'è. Martina Crv in gara allo Junior 13:24 Incendio a Viserba: distrutta rimessa di una palazzina 12:47 Il Ravenna fa e rischia di disfare: alla fine è 3-1 con il Bra 12:37 Igr: eventuale sciopero a fine settembre, forse venerdì 26 11:30 Solidarietà, arte, guerra. Intervista a Edoardo Bennato: “Da sempre sto con i palestinesi, difendo il sud del mondo” 11:29 Rallylegend 2025, nuovi “big” in arrivo: Schwarz, Trelles e Jean Joseph tra i protagonisti 09:50 Scontro tra auto e moto sulla Marecchiese: ferita una coppia
  1. Home
  2. News
  3. Mondo

Gli Mtv Video music awards 2025, lo spettacolo a New York: Lady Gaga vince quattro statuette

Tre statuette per Ariana Grande e Sabrina Carpenter

di Carla Ialenti
8 set 2025

Agli Mtv video music awards 2025, condotti da LL Cool J, grande successo per Lady Gaga che vince i premi Artista dell'anno, Migliore collaborazione per "Die With A Smile" con Bruno Mars, migliore direzione e migliore direzione artistica per Abracadabra. Alla manifestazione musicale annuale quest'anno trionfa anche Ariana Grande che vince tre statuette grazie a Brighter Days Ahead: Video of the Year, Best Pop e Best Long Form Video. “Voglio cominciare di nuovo con i miei fan - ha detto l'artista -, grazie infinite. Vi amo con tutto il cuore, vi amo, vi amo da quando ero adolescente, da quando ci siamo incrociati per la prima volta. E lo farò per tutta la vita. L'arte è stata un luogo sicuro per me fin da quando ero bambina”.  Alex Warren invece ha ricevuto la statuetta Miglior artista emergente. A luglio il cantante statunitense ha pubblicato l’album You'll Be Alright, Kid di cui fa parte il singolo Ordinary. E ancora tre statuette per l'attrice e cantante Sabrina Carpenter, due per Doechii. Tra i premiati anche i Coldplay con il Premio Best rock.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Mondo