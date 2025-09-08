MANIFESTAZIONE MUSICALE Gli Mtv Video music awards 2025, lo spettacolo a New York: Lady Gaga vince quattro statuette Tre statuette per Ariana Grande e Sabrina Carpenter

Agli Mtv video music awards 2025, condotti da LL Cool J, grande successo per Lady Gaga che vince i premi Artista dell'anno, Migliore collaborazione per "Die With A Smile" con Bruno Mars, migliore direzione e migliore direzione artistica per Abracadabra. Alla manifestazione musicale annuale quest'anno trionfa anche Ariana Grande che vince tre statuette grazie a Brighter Days Ahead: Video of the Year, Best Pop e Best Long Form Video. “Voglio cominciare di nuovo con i miei fan - ha detto l'artista -, grazie infinite. Vi amo con tutto il cuore, vi amo, vi amo da quando ero adolescente, da quando ci siamo incrociati per la prima volta. E lo farò per tutta la vita. L'arte è stata un luogo sicuro per me fin da quando ero bambina”. Alex Warren invece ha ricevuto la statuetta Miglior artista emergente. A luglio il cantante statunitense ha pubblicato l’album You'll Be Alright, Kid di cui fa parte il singolo Ordinary. E ancora tre statuette per l'attrice e cantante Sabrina Carpenter, due per Doechii. Tra i premiati anche i Coldplay con il Premio Best rock.

