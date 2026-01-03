Gli Stati Uniti attaccano il Venezuela, Trump: “Maduro catturato e portato fuori dal Paese”

Una drammatica escalation geopolitica scuote l’America Latina: secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, una vasta operazione militare statunitense ha coinvolto il Venezuela con attacchi aerei e incursioni, culminando nella cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro e della moglie Cilia Flores, poi trasportati al di fuori del paese.

Le esplosioni, accompagnate da avvistamenti di aerei a bassa quota, sono state segnalate intorno alle 2 di notte locali nella capitale Caracas e in altre aree del paese, secondo quanto riportano media internazionali. Testimoni parlarebbero di almeno sette detonazioni e colonne di fumo visibili in più quartieri della città. Trump ha descritto l’operazione come un “attacco su larga scala” condotto congiuntamente da forze militari e di intelligence statunitensi e ha definito la cattura di Maduro un risultato “brillante”.

Il governo venezuelano ha reagito con durezza, denunciando l’episodio come una “gravissima aggressione militare” e una violazione del diritto internazionale. La situazione resta estremamente fluida e non confermata in modo indipendente da fonti terze. La comunità internazionale osserva con allarme crescente.



Seguiranno aggiornamenti.













