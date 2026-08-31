ESTERI Gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran dopo un mese. Al via i lavori del G20 finanze Tra i temi di spicco c'è il nodo Cina: il segretario al Tesoro Scott Bessent ha chiamato i partner ad alzare barriere contro l'export di Pechino il cui surplus commerciale di 1.200 miliardi di dollari è "insostenibile per il mondo".

Prendono il via ad Asheville, in North Carolina, i lavori del G20 Finanze sotto la presidenza americana, nel mezzo delle pressioni Usa per far aumentare la pressione economica sull'Iran, poche ore dopo un nuovo attacco militare reciproco.

L'atteso incontro tra i ministri delle Finanze e i governatori delle Banche centrali del G20, le principali economie sviluppate ed emergenti, si tiene tra le Blue Ridge Mountains, in un contesto di inasprimento delle barriere commerciali voluto dal presidente Donald Trump e di dubbi sulla capacità del gruppo di continuare a collaborare per affrontare le grandi sfide economiche. Tra i temi di spicco c'è il nodo Cina: il segretario al Tesoro Scott Bessent ha chiamato i partner ad alzare barriere contro l'export di Pechino il cui surplus commerciale di 1.200 miliardi di dollari è "insostenibile per il mondo". Sull'economia iraniana afferma: “Non deve collassare, deve solo rinsavire” e ringrazia l'Europa per il forte sostegno alle sanzioni. Non mancano le polemiche per l'incontro tra del segretario al tesoro con il ministro russo Siluanov sul piano di pace di Trump.

Intanto dopo l'attacco USA sull'isola di Larak il consigliere militare dei pasdaran afferma che l'Iran è riuscito a conservare ancora il 90% del proprio arsenale missilistico e la produzione sta superando il consumo. Le autorità iraniane inoltre avrebbero già ripristinato gli impianti di produzione missilistica colpiti dai raid aerei israeliani e statunitensi.

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