Gli USA annunciano più navi da guerra e jet in Medio Oriente per difendere Israele.

Gli Stati Uniti rafforzeranno la loro presenza militare in Medio Oriente, schierando ulteriori navi da guerra e aerei da combattimento per proteggere il personale statunitense e difendere Israele, sullo sfondo delle crescenti tensioni nella regione: lo ha annunciato ufficialmente il Pentagono.



L'annuncio arriva dopo che l'Iran e i suoi alleati regionali hanno giurato rappresaglie per le uccisioni di un leader di Hamas a Teheran e di un comandante di Hezbollah a Beirut, alimentando i timori di un più ampio conflitto in Medio Oriente.



In una telefonata con il premier israeliano Benyamin Netanyahu, il presidente americano Joe Biden ha sottolineato l'importanza della sicurezza di Israele ma ha anche chiesto di ridurre le tensioni e lavorare per un cessate il fuoco a Gaza. L'Iran potrebbe rispondere con un attacco simbolico tra il 12 e il 13 agosto, durante il Tisha B'Av, una data significativa per il popolo ebraico. Nel frattempo, il leader di Hezbollah, Hasan Nasrallah, ha dichiarato che "l'Asse della resistenza" sta pianificando una risposta concreta.

