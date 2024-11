Gli Usa presentano un piano per il dopoguerra a Gaza, ma per ora la strada è in salita

Un piano contenente una proposta sulla futura amministrazione della Striscia di Gaza: gli Stati Uniti guardano al post-guerra, consegnando direttamente al presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen il progetto. L'idea americana è di coinvolgere, in futuro, proprio l'Anp, senza però rendere l'area soggetta all'organizzazione. Ancora nessuna risposta dal leader palestinese, ma è già trapelato che il piano non sarebbe di suo gradimento. Nel progetto di parla di una “delegazione internazionale temporanea” che assumerà l'amministrazione di Gaza. Israele mette le mani avanti, giudicando “non realistica” la creazione di uno Stato palestinese.

In Europa, intanto, la Russia smentisce che Donald Trump e Vladimir Putin si siano sentiti sul futuro della guerra in Ucraina. Secondo le notizie trapelate, il futuro presidente Usa – che si sta portando avanti con il lavoro e i contatti in attesa di sedere alla Casa Bianca - avrebbe chiamato l'omologo russo per esortarlo ad evitare un'escalation.