Gli Usa pronti a colpire l’Iran: Trump valuta attacco. Cresce la tensione

19 feb 2026
L'esercito americano si è messo "in posizione" per un possibile attacco all'Iran. Lo riferiscono funzionari del Pentagono e della Casa Bianca al New York Times precisando che Donald Trump non ha ancora preso una decisione su come procedere. Il presidente Usa sarebbe 'stufo' e sempre più vicino ad ordinare un attacco. Alti funzionari della sicurezza nazionale americana - riferiscono i media - hanno detto al presidente che l'esercito è pronto per potenziali attacchi contro l'Iran già da sabato, ma è probabile che i tempi per qualsiasi azione vadano oltre questo fine settimana.

L'operazione militare congiunta Usa-Israele in Iran durerebbe settimane e sarebbe molto più ampia rispetto alla guerra di 12 giorni guidata dallo Stato ebraico a giugno. 




