MEDIORIENTE Global Sumud Flotilla: intercettata, mentre si avvicinava a Gaza, anche l'ultima imbarcazione della missione Altre 11 barche sono tuttavia salpate dai porti di Catania e Otranto facendo rotta verso la Striscia

In mattinata l'abbordaggio all'unica imbarcazione della Flotilla che era riuscita a “bucare” il blocco navale israeliano. Nave Marinette sarebbe stata intercettata a 42,5 miglia nautiche da Gaza; e quest'ultimo blitz delle IDF ha di fatto posto la parola fine all'intera missione umanitaria. Non sarà l'unica, però; altre 11 barche sono infatti salpate dai porti di Catania e Otranto facendo rotta verso la Striscia. L'obiettivo chiaramente non è solo portare aiuti ad una popolazione allo stremo; l'intento sarebbe infatti anche politico: mettere pressione sulle cancellerie occidentali; ritenute inerti – o dai più critici conniventi - di fronte alla tragedia che si sta consumando nell'exclave. Quanto agli oltre 470 attivisti della Global Sumud Flotilla bloccati in acque internazionali, le autorità dello Stato Ebraico hanno deciso per il loro trasferimento in un carcere nel deserto del Negev, in vista dell'espulsione coatta.

Già liberati invece i 4 parlamentari italiani che si trovavano a bordo. Di certo questa vicenda ha contribuito a focalizzare l'attenzione mediatica su ciò che sta accadendo nella Striscia, mentre è in pieno svolgimento l'operazione di terra israeliana su Gaza City. Il portavoce dell'Unicef ha sottolineato come non esistano aree sicure per i palestinesi cui è stato ordinato di lasciare la città; le zone designate da Israele nel sud – ha detto – sono “luoghi di morte”, visti i continui bombardamenti. E pesa, in una simile situazione, l'incertezza riguardo l'effettiva applicabilità del piano statunitense per una cessazione delle ostilità. Hamas avrebbe fatto sapere di avere bisogno di più tempo per studiare i vari punti. I media riportano inoltre diversità di approccio fra i negoziatori della fazione islamista e i gruppi armati.

Che vogliono chiare garanzie dell'impegno di Israele ad un cessate il fuoco – riporta Al Arabiya -, e collegare il rilascio degli ostaggi al calendario del ritiro delle IDF. Prossimo alla scadenza, intanto, l'ultimatum posto dalla Casa Bianca. A fare pressioni su Hamas per un via libera – a quanto pare – anche Egitto, Turchia e Qatar; specie dopo la decisione di Trump di accogliere Doha sotto l'ala militare americana. Ordine esecutivo che potrebbe ridefinire gli equilibri nell'intera area mediorientale.

