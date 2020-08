MALFUNZIONAMENTO Gmail down, impossibile inviare allegati. Malfunzionamenti segnalati in tutto il mondo

Da questa mattina alle 7 Gmail non permette di inviare allegati. "Impossibile inviare il messaggio. "Controlla la rete e riprova" il messaggio che il servizio di posta elettronica genera automaticamente. Malfunzionamenti segnalati in tutto il mondo, soprattutto in Europa, ma anche dall'Australia al Giappone, dall'India al Sud Africa.

Secondo il sito downdetector.com, gli utenti stanno riscontrando problemi anche nel ricevere messaggi e in fase di log-in. Difficoltà di accesso anche al proprio account Gmail e nelle ricerche. Alcuni utenti segnalano malfunzionamenti anche con Google drive, con impossibilità di sincronizzazione dei documenti.

