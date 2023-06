TENSIONI Golpe in Russia: dopo ore di silenzio, Prigozhin spiega la sua versione. Media: "Visto a Minsk"

Dopo il tentativo di golpe in Russia e diverse ore in cui non si avevano più notizie, il leader della Wagner Prigozhin posta un audio in cui spiega la sua versione dei fatti: “Non una manovra per rovesciare il Governo”, ma – spiega – “un modo per protestare”. “Le autorità – denuncia ancora lui – avevano deciso di sciogliere la Wagner il primo luglio a seguito di 'intrighi'”. Nel suo messaggio Prigozhin non rivela dove si trovi, ma secondo media russi sarebbe stato visto in un hotel di Minsk. Proprio in Bielorussia, infatti, dovrebbe scontare il suo esilio come punizione per la marcia verso la capitale. Ma la sede Wagner a San Pietroburgo continua ad "operare normalmente", assicurano i miliziani. Sempre secondo il capo dei mercenari il presidente Lukashenko offre di trovare una soluzione "per la continuazione delle operazioni del gruppo in una giurisdizione legittima". Sembrano quindi una conferma le parole del ministro degli Esteri russo Lavrov secondo cui “le missioni di Wagner continueranno in Mali e in Repubblica Centrafricana". Intanto Putin appare nel suo primo discorso video dopo il tentativo di colpo di Stato. Ma secondo l'Occidente il suo potere vacilla. Kiev sembra approfittarne anche sul campo e continua la sua avanzata verso Est, annunciando la liberazione del villaggio di Rivnopol nel Donetsk. Il sostegno dell'Ue non manca e sarà di lungo periodo: lo assicura l'Alto rappresentante Borrell che punta al “superamento dell'obiettivo dei 30mila soldati ucraini addestrati dalla missione europea”.

