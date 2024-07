Governatori Dem: "Siamo tutti con Biden per vincere"

'Tutti i governatori democratici sono dalla parte di Joe Biden e tutti noi vogliamo vincere a novembre': lo ha detto il governatore del Minnesota, Tim Waltz, dopo un incontro con il presidente e i suoi circa 30 colleghi alla Casa Bianca. 'Il presidente ci ha assicurato che è in corsa per vincere', ha aggiunto la governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul.

Biden ammette in un'intervista radiofonica di aver 'fatto un casino', di aver 'commesso un errore' al duello tv con Donald Trump. Secondo il New York Times, il presidente starebbe 'valutando il passo indietro', ma l'amministrazione lo smentisce: notizia 'assolutamente falsa'.

Per l'agenzia Reuters, in caso di rinuncia di Biden, la vicepresidente Kamala Harris è considerata la migliore alternativa per sostituirlo. Anche perchè, solo lei, se nominata erediterebbe i fondi raccolti da Biden e la rete della sua campagna. Il Washington Post scrive che lo stesso ex presidente Obama ritiene 'ancora più in salita' la strada di Biden ed è 'da tempo preoccupato' sull'esito delle elezioni.