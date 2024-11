GERMANIA Governo tedesco in crisi: Scholz licenzia il ministro delle Finanze. L'opposizione chiede le sue dimissioni "Troppo spesso il ministro federale Lindner ha bloccato le leggi in modo irrilevante".

Governo tedesco in crisi: Scholz licenzia il ministro delle Finanze. L'opposizione chiede le sue dimissioni.

La coalizione di governo tedesca è in crisi e il partito liberale Fdp annuncia che i suoi ministri lasceranno l'esecutivo dopo la notizia che il cancelliere Scholz ha deciso di licenziare il ministro delle Finanze liberale Lindner. "Troppo spesso il ministro federale Lindner ha bloccato le leggi in modo irrilevante. Troppo spesso si è impegnato in meschine tattiche politiche di partito. Troppo spesso ha tradito la mia fiducia. Si è persino ritirato unilateralmente dall'accordo di bilancio dopo che lo avevamo già concordato in lunghe trattative".

Dunque lo accusa di aver portato il Paese nell'insicurezza. Lindner ribatte: “Scholz non ha la forza di guidare il Paese verso una nuova partenza ”. Il cancelliere ha in programma un voto di fiducia parlamentare sul suo governo il 15 gennaio, che potrebbe far scattare elezioni lampo entro la fine di marzo e non a settembre come previsto. L'opposizione conservatrice chiede il voto di fiducia in Parlamento entro la prossima settimana. Per la Csu, 'la maggioranza non c'è più' e Scholz dovrebbe dimettersi subito.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: