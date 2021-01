Gran Bretagna in lockdown fino a febbraio, Johnson parla alla Nazione

Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato in un discorso televisivo al Paese un terzo lockdown nazionale per far fronte alla nuova impennata esponenziale di casi di Covid registrata nel Regno. Johnson ha definito "allarmante" la cosiddetta variante inglese, più contagiosa "dal 50% al 70%" del precedente ceppo e ha parlato di un aumento dei ricoveri in ospedale del 40% maggiore rispetto alla prima ondata di aprile.

Scuole chiuse da oggi alla metà di febbraio, lezioni soltanto a distanza. La situazione sul fronte dei contagi appare fuori controllo: dopo una settimana sopra i 50 mila casi al giorno, oggi si è raggiunto il nuovo picco di 58.784 contagi (a fronte di 430 mila tamponi). Una situazione in cui la Scozia, in autonomia, ha già reimposto il confinamento a partire dalla mezzanotte. E il lockdown in Germania sarà prorogato fino al 31 gennaio, con la chiusura di scuole, bar, ristoranti e molti negozi.



