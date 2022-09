Gran Bretagna: Liz Truss nuova premier, passaggio di consegne con Boris Johnson

Nuova esplosione nella zona della centrale nucleare di Zaporizhzhia: lo riportano fonti ucraine. Le autorità locali della città di Energodar parlano infatti di un forte boato riportato dagli abitanti. Subito dopo la città è rimasta senza elettricità e acqua. Sono in corso accertamenti. Un aggiornamento che arriva a distanza di poche ore dal distacco dell'ultimo reattore della centrale dalla rete elettrica ucraina.

Questione energia in primo piano per tutti i Paesi europei. La portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova manda un messaggio chiaro all'Italia che, secondo Mosca, verrebbe spinta al suicidio economico dagli Stati Uniti per la “frenesia sanzionatoria euro-atlantica”. L'Europa, per il Cremlino, non sarà in grado di fare a meno del gas russo almeno fino al 2027. Non si è fatta attendere la risposta di Bruxelles. "Non perdiamo tempo a commentare le dichiarazioni folli delle personalità russe", afferma il portavoce della Commissione europea in merito alle parole di Zakharova. Il Ministero della Transizione ecologica italiano ha pubblicato il regolamento per il risparmio energetico. Tra le misure, la riduzione di 1 grado per il riscaldamento degli edifici.

Intanto, in Gran Bretagna passaggio di consegne tra Boris Johnson e la nuova premier Liz Truss, attuale ministra degli Esteri. Per la prima volta, la regina Elisabetta presiederà il passaggio dalla residenza scozzese estiva di Balmoral.