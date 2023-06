Grecia, naufragio migranti: un video mette in dubbio la versione della Guardia costiera sui soccorsi

Proseguono le ricerche degli oltre 570 dispersi in mare al largo di Pylos, nel Peloponneso, Grecia. Sono passati tre giorni dal naufragio di un peschereccio proveniente da Tobruk, in Libia, e carico di migranti: 750 le persone a bordo, nelle stive almeno 100 bambini, raccontano i testimoni. Almeno in 78 hanno perso la vita. La Guardia costiera ellenica ha salvato 104 migranti, ma la sua versione sui soccorsi sarebbe ora messa in discussione da un video, girato da un membro della prima nave commerciale che si è avvicinata al peschereccio. Nelle immagini il mare appare calmo e l'imbarcazione sembra essere ferma, il meteo avrebbe dunque favorito un intervento di salvataggio, mentre la quasi immobilità del mezzo si scontrerebbe con il racconto della Guardia Costiera, secondo cui i migranti stavano proseguendo e rifiutavano qualsiasi aiuto. Uno dei nove uomini fermati ha nel frattempo ammesso il suo coinvolgimento nel traffico di migranti, negando però di essere un membro chiave del sistema. Gli altri otto egiziano hanno respinto le accuse.