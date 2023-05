VOTO Grecia: premier uscente Mitsotakis vince ma non basta, verso nuove elezioni

I greci alle urne riconfermano la loro fiducia nel premier uscente Kyriakos Mitsotakis, a capo del partito conservatore di Nea Dimokratia, che stacca di parecchio l'opposizione, a cominciare dal Syriza. Un "risultato chiaro", ma che non risulta sufficiente a formare un governo monocolore senza far ricorso a un'eventuale coalizione. Mitsotakis intende rinunciare a un mandato esplorativo per ripresentarsi al voto il 25 giugno, con un sistema elettorale che gli può garantire una più sicura maggioranza: "Nea Dimokratia è autonoma".

