Groenlandia, Cuba, Iran: Trump continua a mostrare i muscoli. E la Cina invoca il diritto internazionale

È un messaggio di auspicata collaborazione con gli Usa quello che arriva da Delcy Rodríguez nel primo messaggio da presidente ad interim del Venezuela dopo la cattura di Nicolás Maduro. Rodríguez si è rivolta al presidente degli Stati Uniti Donald Trump invitandolo a "lavorare insieme" e invocando un rapporto rispettoso tra i due Paesi, caratterizzato da "pace e dialogo, non guerra". Rodríguez ha lanciato questo appello dopo aver presieduto la sua prima riunione di gabinetto. "Presidente Donald Trump - ha affermato Rodríguez nel suo messaggio, trasmesso sul suo canale Telegram ufficiale - il nostro popolo e la nostra regione meritano pace e dialogo, non guerra. Questa è sempre stata la posizione del presidente Nicolás Maduro, ed è la posizione di tutto il Venezuela in questo momento".

"Il nostro Paese aspira a vivere senza minacce esterne, in un clima di rispetto e cooperazione internazionale - ha detto ancora - Crediamo che la pace globale si costruisca garantendo innanzitutto la pace di ogni nazione. Invitiamo il governo degli Stati Uniti a lavorare insieme su un programma di cooperazione, orientato allo sviluppo condiviso, nel quadro del diritto internazionale, e a rafforzare una duratura convivenza comunitaria", ha dichiarato la presidente ad interim.

Poco prima, rispondendo alla stampa sull'Air Force One, Donald Trump ha confermato i contatti con la nuova leader: "Stiamo trattando con persone che sono appena entrate in carica. Non chiedetemi chi sia al comando, perché vi darò una risposta che sarà molto controversa. Ciò significa che siamo noi al comando", ha aggiunto il presidente Usa di fronte all'insistenza dei reporter.

Dall'aereo presidenziale, Trump ha ribadito la propria linea muscolare. Nel mirino c'è innanzitutto la Groenlandia. "L'Ue ha bisogno che noi abbiamo la Groenlandia" - ha detto Trump - "Abbiamo bisogno della Groenlandia dal punto di vista della sicurezza nazionale, è così strategica. In questo momento la Groenlandia è piena di navi russe e cinesi ovunque e la Danimarca non sarà in grado di occuparsene", ha detto Trump prima di scherzare affermando che Copenaghen ha migliorato la sicurezza della Groenlandia aggiungendo "una slitta trainata da cani".

Trump ha poi parlato di Cuba, dichiarando che sarebbe difficile per L'Avana "resistere" senza ricevere petrolio venezuelano fortemente sovvenzionato. "Non credo che sia necessaria alcuna azione, sembra che stia crollando", ha aggiunto, sostenendo che un gran numero di membri della sicurezza cubana di Nicolas Maduro erano stati uccisi durante l'operazione militare. La conferma è arrivata poco dopo dal presidente cubano Miguel Díaz-Canel che ha parlato di 32 cubani uccisi nell'attacco "criminale" degli Usa contro il Venezuela, proclamando due giorni di lutto nazionale. Questi soldati "hanno adempiuto degnamente ed eroicamente al loro dovere e sono caduti dopo una fiera resistenza, in combattimento diretto contro gli aggressori o a seguito dei bombardamenti", ha aggiunto il comunicato. "Onore e gloria ai coraggiosi combattenti cubani caduti affrontando terroristi in uniforme imperiale", ha scritto il presidente Miguel Díaz-Canel su X.

Da Trump minacce anche all'Iran, dove continuano le proteste di piazza: "Stiamo osservando la situazione molto da vicino. Se iniziano a uccidere persone come hanno fatto in passato, penso che saranno colpiti molto duramente dagli Stati Uniti", ha dichiarato il presidente Usa.

Una situazione che ha provocato la piccata reazione della Cina: "Non abbiamo mai creduto che un Paese potesse fungere da polizia del mondo, né accettiamo che una nazione possa affermare di essere giudice del mondo", ha osservato il ministro degli Esteri Wang Yi, nell'incontro avuto domenica a Pechino con il suo omologo pakistano Ishaq Dar, riferendosi agli "improvvisi sviluppi in Venezuela" senza menzionare direttamente gli Stati Uniti. "La sovranità e la sicurezza di tutti i Paesi dovrebbero essere pienamente protette dal diritto internazionale", ha aggiunto il capo della diplomazia di Pechino, nel suo primo intervento pubblico dopo che le immagini di Maduro bendato e ammanettato.

Pechino si trova a misurare il suo peso diplomatico e a tentare di difendere la 'partnership cooperativa per tutte le stagioni' firmata nel 2023 con Caracas, a 50 anni circa di rapporti diplomatici, dopo l'affermazione del presidente americano Donald Trump secondo cui gli Usa puntano a supervisionare in via temporanea il governo del Venezuela. Il Dragone ha rappresentato per il Venezuela un'ancora di salvezza economica da quando gli Stati Uniti e i suoi alleati hanno intensificato le sanzioni nel 2017, acquistando beni per un valore di circa 1,6 miliardi di dollari nel 2024, secondo i dati annuali più recenti disponibili: quasi la metà degli acquisti mandarini riguarda il petrolio, secondo i dati doganali.







