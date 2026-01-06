ESTERI Groenlandia, il messaggio dei leader dell'Unione Europea: “La sicurezza dell'artico è la nostra priorità” Fari sempre puntati poi sul conflitto in Ucraina. Le garanzie di sicurezza per Kiev includeranno "impegni vincolanti".

“Un punto fondamentale per l'Europa e per la sicurezza internazionale e transatlantica”. La Nato chiarisce che la regione artica è una priorità e gli alleati europei stanno intensificando i loro sforzi. Lo confermano, in una nota congiunta, i leader di Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Regno Unito e Danimarca, sottolineando che la Nato ha chiarito il ruolo strategico della regione artica e che gli alleati europei stanno rafforzando il loro impegno, con particolare attenzione alla Groenlandia. Secondo l'Economist, una delle ipotesi messe sul tavolo dall'amministrazione Trump sarebbe un accordo di associazione con la Groenlandia che escluda la Danimarca. Il ministro della Difesa danese annuncia l'intenzione del suo Paese di "rafforzare la presenza militare in Groenlandia”.

Fari sempre puntati poi sul conflitto in Ucraina. Le garanzie di sicurezza per Kiev includeranno "impegni vincolanti" a sostenere il Paese "in caso di un futuro attacco armato da parte della Russia al fine di ripristinare la pace". Lo afferma la bozza di dichiarazione del vertice della Coalizione dei volenterosi in programma a Parigi. "I leader europei e i funzionari Usa – scrive Blommberg - mirano a finalizzare un accordo sulle garanzie di sicurezza che includa la possibilità di truppe americane sul territorio dell'Ucraina nel dopoguerra, nel tentativo di garantire la durata di qualsiasi accordo di pace".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: