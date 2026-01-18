ESTERI Groenlandia, Meloni a Trump: "Aumento dazi un errore" L'Ue intanto prepara una risposta dei 27. Oggi riunione d'emergenza degli ambasciatori

"La previsione di un aumento di dazi nei confronti di quelle nazioni che hanno scelto di contribuire alla sicurezza della Groenlandia è un errore e non la condivido". Così la premier Giorgia Meloni da Seul, che ha riferito di aver sentito Donald Trump in queste ore. "C'è stato - ha spiegato - un problema di comprensione e comunicazione" sull'iniziativa di alcuni Paesi Ue che non va letta in chiave "anti-americana".

Bisogna "riprendere il dialogo ed evitare una escalation". L'Ue intanto prepara una risposta dei 27. Oggi riunione d'emergenza degli ambasciatori. Per l'ex segretario Nato, Rasmussen, se gli Usa prendessero possesso della Groenlandia con la forza, sarebbe la "fine dell'ordine mondiale così come lo conosciamo". Trump - ha aggiunto - sta usando un linguaggio simile a quello dei "gangster".

