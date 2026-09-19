USA Groenlandia, Trump annuncia l'intesa: “Controllo permanente Usa sulla sicurezza” Gli Stati Uniti potranno rafforzare la presenza militare nell'Artico. Frederiksen ribadisce sovranità, integrità territoriale e autodeterminazione groenlandese. Rubio, "la Groenlandia farà per sempre parte dell'area di difesa del Nord America"

Groenlandia, Trump annuncia l'intesa: “Controllo permanente Usa sulla sicurezza”.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un'intesa con Danimarca e Groenlandia che, secondo la sua ricostruzione, garantirà a Washington il “controllo permanente” sulla sicurezza dell'isola e consentirà un significativo rafforzamento della presenza militare americana. L'ufficio della premier danese Mette Frederiksen precisa però che l'accordo è atteso alla firma la prossima settimana, in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e dovrà poi passare attraverso le necessarie procedure parlamentari.

“Sotto la mia direzione, abbiamo collaborato con rappresentanti della Danimarca e della Groenlandia per garantire che gli Stati Uniti abbiano per sempre piena capacità di fare ciò che è necessario in Groenlandia”, ha scritto Trump sui social, sostenendo che l'intesa avrà una “validità indefinita”. “Non ha fine!”, ha aggiunto. Il presidente ha inoltre annunciato che gli Usa lavoreranno “immediatamente” a una presenza militare più ampia sull'isola.

In base ai termini riferiti da Reuters, l'intesa dovrebbe garantire agli Stati Uniti accesso permanente, diritti di sorvolo e possibilità di dispiegamento, escludendo al tempo stesso la costruzione di basi da parte di Paesi non appartenenti alla Nato e sottoponendo a restrizioni alcuni investimenti considerati sensibili. Restano da chiarire diversi aspetti operativi, compresa l'eventuale costruzione di nuove basi. Gli Stati Uniti dispongono già di ampi diritti militari in Groenlandia sulla base dell'accordo di difesa del 1951.

Trump ha definito il risultato “un sogno che diventa realtà per gli Stati Uniti”. Il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato di un accordo destinato ad affrontare “in modo permanente e completo” le preoccupazioni di sicurezza nazionale di Washington nell'Artico. Da Copenaghen, Frederiksen ha sottolineato che l'intesa rafforzerà la sicurezza comune nell'Artico e nel Nord Atlantico, ma anche che riconosce “la sovranità e l'integrità territoriale” del Regno di Danimarca e il diritto del popolo groenlandese all'autodeterminazione. Il premier groenlandese Jens-Frederik Nielsen ha affermato che l'accordo riconosce gli interessi della Groenlandia e il suo ruolo nella cooperazione internazionale: “È a beneficio di tutti noi”.

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