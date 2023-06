Guardia Costiera USA: "Tragica implosione. I passeggeri del Titan sono tutti morti" Si tratta di Hamish Harding, Shahzada Dawood e suo figlio Suleman, Paul Henry Nargeolet e il CEO di OceanGate Stockton Rush

"Tutti e cinque i passeggeri a bordo del sommergibile Titan sono morti". Si tratta di Hamish Harding, Shahzada Dawood e suo figlio Suleman Dawood, Paul Henry Nargeolet e il CEO di OceanGate Stockton Rush. A riferirlo è la Guardia Costiera degli Stati Uniti, citata dalla Bbc. Un'analoga affermazione è arrivata dalla società del Titan, OceanGate: "Li abbiamo persi". Nonostante ciò, i corpi non sono stati ancora trovati. Il contrammiraglio John Mauger ha confermato che cinque parti del sommergibile sono state trovate a circa 1.600 piedi dalla prua del relitto del Titanic. I detriti scoperti sono riconducibili a una "catastrofica implosione", ha detto in una conferenza stampa. La marina militare USA ha rilevato "un'anomalia acustica coerente con un'implosione" poco dopo che il Titan ha perso il contatto con la superficie. I famigliari del padre e figlio che erano a bordo, hanno annunciato il loro "profondo dolore" per la loro scomparsa. Hamish Harding è descritto come un "padre devoto" dalla sua famiglia. Un suo amico miliardario che rifiutò all'ultimo momento di viaggiare, disse al quotidiano The Sun di essere "turbato per Hamish". Il sommergibile era scomparso domenica dopo essere partito per esplorare il relitto del Titanic.

