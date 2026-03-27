Guerra e Hormuz: effetti su Europa e mercati, i consigli degli esperti su come investire

Ancora imprevedibili gli effetti della chiusura dello stretto di Hormuz sull'economia. Il primo settore ad essere colpito è quello energetico, ma a cascata stiamo assistendo a una serie di conseguenze sui mercati. "Sono state penalizzate anzitutto le asset class più rischiose - spiega Giacomo Chiorino, analista finanziario - quindi i mercati azionari. E in particolare la nostra Europa che è la più dipendente dall'energia importata dall'estero e, quindi, soggetta a costi maggiori appena i prezzi salgono. L'aspetto particolare di questo evento è stato il fatto che, di solito, le obbligazioni aiutano in questa fase. Invece, purtroppo, con aspettative di inflazione in salita dovute all'aumento di prezzi e energia che poi finiranno su altri beni, i tassi sono saliti. Non in misura drammatica, ma non c'è stato questo aiuto".

"Non ha aiutato nemmeno l'oro - prosegue Chiorino - che, anzi, è stato venduto proprio perché veniva da un periodo eccezionalmente positivo. Il mio consiglio è di fare un buon check del proprio portafoglio, avendo un portafoglio bilanciato. Non è sufficiente stare sui mercati sviluppati, ma bisogna osservare i mercati emergenti. Faccio un esempio: oltre al solito franco svizzero, la corona norvegese ha fatto estremamente bene perché è emessa da un Paese che ha petrolio, che non è indebitato e, quindi, avere degli asset in quella valuta ha dato risultati".

Nel video l'intervista a Giacomo Chiorino, analista finanziario







