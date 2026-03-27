TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
15:19 San Marino: al Kursaal il gala benefico con il Principe Emanuele Filiberto di Savoia 11:31 Sfruttamento terra-acqua: il conto è già pronto... 09:01 Giornalisti italiani in sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro
  1. Home
  2. News
  3. Mondo

Guerra e Hormuz: effetti su Europa e mercati, i consigli degli esperti su come investire

Il confitto di Usa e Israele contro l'Iran, e la conseguente chiusura di Hormuz, sta avendo pesanti effetti non solo sul mercato dell'energia

27 mar 2026

Ancora imprevedibili gli effetti della chiusura dello stretto di Hormuz sull'economia. Il primo settore ad essere colpito è quello energetico, ma a cascata stiamo assistendo a una serie di conseguenze sui mercati. "Sono state penalizzate anzitutto le asset class più rischiose - spiega Giacomo Chiorino, analista finanziario - quindi i mercati azionari. E in particolare la nostra Europa che è la più dipendente dall'energia importata dall'estero e, quindi, soggetta a costi maggiori appena i prezzi salgono. L'aspetto particolare di questo evento è stato il fatto che, di solito, le obbligazioni aiutano in questa fase. Invece, purtroppo, con aspettative di inflazione in salita dovute all'aumento di prezzi e energia che poi finiranno su altri beni, i tassi sono saliti. Non in misura drammatica, ma non c'è stato questo aiuto".

"Non ha aiutato nemmeno l'oro - prosegue Chiorino - che, anzi, è stato venduto proprio perché veniva da un periodo eccezionalmente positivo. Il mio consiglio è di fare un buon check del proprio portafoglio, avendo un portafoglio bilanciato. Non è sufficiente stare sui mercati sviluppati, ma bisogna osservare i mercati emergenti. Faccio un esempio: oltre al solito franco svizzero, la corona norvegese ha fatto estremamente bene perché è emessa da un Paese che ha petrolio, che non è indebitato e, quindi, avere degli asset in quella valuta ha dato risultati".

Nel video l'intervista a Giacomo Chiorino, analista finanziario




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Mondo