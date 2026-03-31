TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:00 Marco Pasolini: "Contro Andorra, cercheremo di fare risultato" 12:06 Medri: "Per il Ravenna calo fisiologico dopo una grande partenza. Il Forlì gioca e raccoglie troppo poco" 09:55 Caso Pierina, Dassilva temeva che Manuela Bianchi lo volesse incastrare 07:37 Lavori ingresso San Marino RTV, RF: "Si ruspa di brutto e fa niente se il monte è patrimonio UNESCO" 07:26 Centri estivi 2026: boom di iscrizioni, nuove sedi per rispondere alla domanda 07:10 Mondiali: Italia, dentro o fuori?
  1. Home
  2. News
  3. Mondo

Guerra in Iran, Crosetto nega l'uso di Sigonella agli Stati Uniti

Gli Usa prevedevano di farvi atterrare alcuni bombardieri per poi ripartire verso la regione del conflitto. Ma per l'autorizzazione sarebbe servito il via libera del Parlamento

di Pierluigi Mandoi
31 mar 2026

C’è un nuovo ‘Caso Sigonella’ tra Italia e Stati Uniti, a 41 anni dallo storico braccio di ferro Craxi-Reagan sulla consegna a Washington dei dirottatori della Achille Lauro. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha negato alcuni giorni fa l’uso della base siciliana ad alcuni bombardieri americani che prevedevano di atterrarvi per poi dirigersi verso il Medio Oriente. Il piano degli Stati Uniti era stato comunicato all’Italia quando gli aerei erano già in viaggio, ma dalle verifiche è emerso che non si trattava di voli normali o logistici previsti dal trattato tra i due Paesi. Da qui il diniego: per autorizzare il passaggio dei bombardieri sarebbe stato necessario un apposito via libera del Parlamento.

Il presidente americano Donald Trump, intanto, avrebbe riferito ai suoi consiglieri di essere pronto a concludere l’operazione militare contro l’Iran anche in mancanza di una riapertura dello Stretto di Hormuz, per non prolungare il conflitto oltre le 4-6 settimane. Il Parlamento di Teheran, riaffermando la sovranità iraniana sullo snodo petrolifero strategico, ha approvato l’introduzione di un pedaggio per le navi che vi transitano.

Sul campo, proseguono i bombardamenti reciproci. Il regime degli ayatollah ha lanciato missili verso Israele provocando almeno 10 esplosioni a Gerusalemme, e un drone ha preso di mira una petroliera kuwaitiana nel porto di Dubai facendo scoppiare un incendio a bordo. Raid nella notte degli Stati Uniti su un deposito di munizioni a Isfahan: Trump ha pubblicato sui social un video delle esplosioni che hanno illuminato il cielo.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Mondo