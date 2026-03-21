Guerra in Iran, quali scenari per l'economia europea? L'analisi del giornalista De Francesco

Gian Maria De Francesco

Quali sono i possibili scenari per l'economia italiana ed europea in caso di prolungamento della guerra in Iran? Secondo il giornalista economico Gian Maria De Francesco de Il Giornale, "sono quelli tipici di una recessione o quantomeno di una stagflazione. Già l'Europa e l'Italia in particolare non avevano grandi prospettive di crescita per il 2026, Un incremento generalizzato dei prezzi a cui non corrisponde un equivalente aumento dei redditi fa sì che consumi e scambi si riducano".

Cosa può fare, dunque, l'Europa, davanti a tutto questo? “Per ora c’è l’abbassamento dei target di stoccaggio del gas in vista del prossimo inverno. Poi l’ultimo Consiglio Ue ha adottato politiche lievemente più flessibili nel campo degli aiuti di Stato, così come un’eventuale sospensione del sistema ETS, quello dei certificati verdi che soprattutto le aziende che inquinano devono acquistare per compensare le emissioni di CO2. Ma nel caso più grave andrebbe anche, in linea teorica, interrotto e sospeso il patto di stabilità”.

E la Bce? “Nel caso si ritenesse che la situazione possa in qualche misura raddrizzarsi, per fermare l'inflazione temporanea ci potrebbero essere uno o due rialzi dei tassi di interesse. Se invece la situazione si aggravasse, credo che la BCE non potrebbe aumentare il costo del denaro, perché in una situazione potenzialmente recessiva, aumentare il costo del denaro significa aggravare il ciclo negativo”.











